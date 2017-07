Die Lage in der Hamburger Innenstadt hat sich nach Polizeiinformationen in den frühen Morgenstunden beruhigt. Die Staatschefs konnten beim Freihandel einen Fortschritt erzielen. Die G20-Ereignisse im Liveblog.

Am Freitag und Samstag kommen die Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer zu ihrem Gipfel in Hamburg zusammen. Im Vorfeld kam es zu Demonstrationen und Ausschreitungen - in der Nacht zum Samstag kam es zu Festnamen. Die wichtigsten Entwicklungen im Liveblog.

Einigung im Handelsstreit.Gemeinsames Abschlusserklärung soll kommen.Bisher 213 verletzte Polizeibeamte.Polizei bittet um Foto- und Videohinweise.

+++ Kompromiss bei Freihandel erzielt +++Die G20 haben sich bei ihrem Gipfel auf einen Kompromiss im Handelsstreit geeinigt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bekennen sich die führenden Industrie- und Schwellenländer zum freien Handel und gegen Protektionismus - allerdings wird "die Rolle legitimer Verteidigungsinstrumente im Handel" anerkannt.

+++ Über 200 Polizeibeamte verletzt +++Nach Angaben der Hamburger Polizei seien bei den gewaltsamen Protesten in Hamburg bisher 213 Beamte verletzt worden. Man rechnet damit, dass die Zahl noch weiter steigen würde. In der vergangenen Nacht wurden zudem 14 Menschen festgenommen, 63 kamen in Gewahrsam.

+++ ...

