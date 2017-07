Aktivistische US-Hedgefonds torpedieren die Clariant-Fusion, RWE schöpft neue Hoffnung und warum eine Wasserkraft-Geldanlage rentabel ist. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp Clariant: Übernahmefantasie nach Hedgefondseinstieg

Aktivistische US-Hedgefonds zieht es an den Finanzplatz Zürich. In der vorvergangenen Woche stieg der Hedgefonds Third Point des US-Milliardärs Daniel Loeb mit 1,3 Prozent beim weltgrößten Nahrungsmittelkonzern Nestlé ein. Loeb verlangt vom Vorstand Aktienrückkäufe und den Verkauf der 23-prozentigen Beteiligung am französischen Kosmetikkonzern L'Oréal. Jetzt outeten sich die US-Hedgefonds Corvex Management und North 40, zusammen 7,2 Prozent am Spezialchemiker Clariant übernommen zu haben.

Der Einstieg torpediert die geplante Fusion der Schweizer mit dem texanischen Chemiekonzern Huntsman. Die Aktionäre von Huntsman sollen für jede Aktie 1,2196 Aktien an dem fusionierten Unternehmen HuntsmanClariant erhalten, das dann auf 13 Milliarden Dollar Jahresumsatz käme. Die Produktlinien von Clariant und Huntsman überschneiden sich zwar kaum. Trotzdem erhoffen sich die Partner Kostensenkungen von 400 Millionen Dollar pro Jahr. Corvex und North 40 argumentieren, dass der geplante Deal die Clariant-Aktionäre benachteilige, die Schweizer also unter Wert in die Fusion gingen. Der Zusammenschluss ergebe zudem strategisch keinen Sinn und widerspräche der eigentlichen Strategie, als reiner Spezialchemiekonzern am Markt aufzutreten. Denkbar, dass die Hedgefonds schon mehr wissen und ein Dritter aus der Branche mit der Übernahme von Clariant liebäugelt. Deutlich höhere Kurse wären dann wahrscheinlich. Anleger sollten bei der Clariant-Aktie am Ball bleiben.

Aktientipp RWE: Neue Regierung, neue Hoffnung

Die Grünen sind in Nordrhein-Westfalen endgültig raus aus der Regierungsverantwortung, das neue schwarz-gelbe Kabinett unter dem neuen Ministerpräsidenten Armin Laschet steht. Das dürfte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz ebenso freuen wie die Rückkehr des Essener Energiekonzerns in die Gewinnzone. RWE verbuchte im ersten Quartal 945 Millionen Euro Nettogewinn. 2016 meldete der nach Umsatz zweitgrößte deutsche Energiekonzern im Gesamtjahr noch 5,7 Milliarden Euro Verlust.

Seit der Ausgliederung der Sparten erneuerbare Energien, Vertrieb, Netze in die Tochter Innogy und deren Börsengang steigen die Wetten auf ein dauerhaftes Comeback der RWE-Aktie. Der Börsengang von Innogy hat 2,6 Milliarden Euro in die Kassen gespült. RWE hält noch knapp 77 Prozent an der Ökostromtochter und schließt selbst einen Verkauf der Mehrheit langfristig nicht aus. Durch den mit der Bundesregierung ausgehandelten Atomkompromiss kann sich RWE mit einmalig 6,8 Milliarden Euro von den langfristigen Kosten der Atommülllagerung freikaufen. Die Haftung übernimmt anschließend der Staat.

Geld zurück vom Staat gibt es auch. RWE kann mit 1,7 Milliarden Euro Steuerrückzahlung rechnen, nachdem das Bundesverfassungsgericht Anfang Juni die von den Atomkonzernen kassierte Steuer auf Brennelemente für verfassungswidrig erklärt hat. Aktionären winkt dadurch eine Sonderdividende von einem Euro je Aktie, zusätzlich zur angestrebten regulären Dividende von 50 Cent.

Mit dem restlichen Teil der Rückerstattung möchte der Konzern seine Bilanz stärken. Das ist verständlich bei Nettoschulden von 23,7 Milliarden Euro. Nach dem starken Kursanstieg in den vergangenen Monaten dürfte die RWE-Aktie allerdings eine kurze Pause einlegen, bevor es weiter nach oben geht.

Aktientipp Verbund & Anleihetipp Temir Zholy

Aktientipp Verbund: Wette auf Wasserkraft

Der österreichische Energiekonzern Verbund ist der größte Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa. Gut 80 Prozent der Stromerzeugung entfällt darauf. Wegen der großen Expertise in Sachen Wasserkraft sollten die Österreicher eigentlich längst zu den großen Gewinnern beim Ausbau alternativer Energien gehören. Doch die tiefen Großhandelspreise für Strom in den vergangenen Jahren verhagelten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...