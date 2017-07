Liebe Leser,

Die Rohstoffrally in der 2. Jahreshälfte 2016 spielte Glencore in die Karten. Während der Umsatz von 147,4 Mrd $ (ohne Glencore Agri) um 3,8% auf 152,9 Mrd $ gesteigert wurde, schrieb Glencore nach einem Verlust von 5 Mrd $ im Jahr 2015 wieder schwarze Zahlen. Insgesamt konnte ein Gewinn von 1,4 Mrd $ erzielt werden. Glencore blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Nachdem in den vergangenen Jahren wiederholt Verluste erzielt wurden, leitete die Unternehmensführung ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...