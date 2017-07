Datendiebe schlagen an Geldautomaten in Deutschland wieder deutlich häufiger zu. Ein Grund zur Sorge? Nein, meinen Experten. Dennoch sollten Bankkunden wachsam bleiben.

Die Zahl klingt alarmierend: 240 Geldautomaten bundesweit manipulierten Kriminelle im ersten Halbjahr 2017, um Kartendaten und Geheimnummer (PIN) von Bankkunden auszuspähen. So viele "Skimming"-Angriffe binnen sechs Monaten gab es in Deutschland zuletzt im ersten Halbjahr 2013 (251). Der Wert des Gesamtjahres 2016 (159) ist bereits weit überschritten. Nachdem die Zahlen jahrelang stetig sanken - auch dank Milliardeninvestitionen der Bankenbranche in sicherere Technik - kehrte sich der Trend im vergangenen Jahr um.

Die Branche sieht die jüngsten Zahlen gleichwohl gelassen. "Die Anzahl der Manipulationen ist zwar enorm gestiegen, das ist aber kein Grund zur Besorgnis", sagt Margit Schneider von Euro Kartensysteme. "Denn die Einsatzmöglichkeiten der abgegriffenen Kartendaten sind gering."

Die moderate Entwicklung des Bruttoschadens spricht für die Lesart der Frankfurter Einrichtung, die sich im Auftrag der deutschen Kreditwirtschaft um das Sicherheitsmanagement für Zahlungskarten kümmert: Während die "Skimming"-Fälle im Halbjahresvergleich um 155 Prozent nach oben schossen, nahm der Schaden durch den Einsatz von Kartendubletten gerade einmal um elf Prozent auf 938.000 Euro zu.

Kriminelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...