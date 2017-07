-------------------------------------------------------------- Ihr direkter Draht zu uns: http://ots.de/aChXZ --------------------------------------------------------------



Berlin (ots) - Als Konrad Zuse im Jahr 1938 den ersten Computer fertigstellte, hatte er die Automatisierung zeitraubender und komplexer Prozesse im Sinn. Daran hat sich nichts geändert, denn die Automatisierung und Digitalisierung dient damals wie heute der Realisierung effizienter Abläufe zur Kosten- und Zeitersparnis. Glücklicherweise muss man heute nicht mehr für jede Aufgabe einen neuen Computer entwickeln, da die Software nun die eigentliche Arbeit macht. Dennoch ist nicht jede Software so flexibel, dass sie jedes Problem lösen kann.



Um den individuellen Bedürfnissen von Benutzern zu entsprechen, existiert eine Vielzahl von Computerprogrammen, die vordefinierte Funktionen erfüllen. Dabei ist die für Verbraucher auf den Markt gebrachte Software kommerzieller Anbieter nicht immer in der Lage individuelle Erfordernisse abzubilden. Die größten Nutzer für Anwendersoftware sind traditionell Behörden und Großunternehmen, die sich für viel Geld eigene Programme speziell für ihren Bedarf erstellen lassen.



Effizienzsteigerung durch individuelle Software



Die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen sind aber nicht anders, als die von Weltkonzernen. Auch wenn viele Firmen mit Baukastensystemen arbeiten können, indem sie ihre Abläufe den Möglichkeiten der Software anpassen, ist es möglicherweise gerade die Effizienzsteigerung durch ein auf die eigenen Bedürfnisse optimal abgestimmtes System, dass eine Nasenlänge Vorsprung gegenüber dem Wettbewerber sichert. Dass sich heute jedes Unternehmen Firmensoftware zusammenstellen lassen kann, verdanken wir einer einzigartigen Software die unseren Spezialisten die Programmierung zuverlässiger Produkte ermöglicht ohne Konzernpreise aufrufen zu müssen.



Mit p-App die Digitalisierung selbst gestalten



Der p-App Service von p-reputation gibt Ihnen die Möglichkeit Unternehmenssoftware nach Ihren Bedürfnissen gestalten zu lassen. Ob Sie eine Kommunikationslösung benötigen, Statistiken erstellen müssen, Abläufe automatisieren möchten, Kundendatenbanken brauchen oder eine Steuerungssoftware für Warenwirtschaft und Logistik fehlt. Mit unserem Service unterstützen wir Sie bei der Auswahl der richtigen Funktionalität. Der Weg in die selbstbestimmte Digitalisierung führt Sie über eine kompetente Beratung durch unsere Softwarespezialisten hin zur gemeinsamen Definition der Funktionen Ihrer eigenen App aus dem Hause p-reputation. Gerne stehen wir Ihnen für eine unverbindliche Beratung zur Verfügung.



