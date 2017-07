Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) will die Steuerprivilegien für Dienstwagen an die Emissionen der Fahrzeuge koppeln. "Gerade angesichts der Dieselquote wäre es wünschenswert, wenn wir die hohen Steuervorteile für Dienstwagenfahrer stärker an ökologischen Kriterien ausrichten", sagte Hendricks der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe).

"Das ist schon lange überfällig", sagte die Bundesumweltministerin. Hintergrund ist die noch vergleichsweise hohe Dieselquote bei Geschäftswagen von rund 70 Prozent. Hendricks sprach sich außerdem dafür aus, die Steuerprivilegien für den Diesel abzuschaffen, wenn er sein Umweltversprechen nicht einhält. "Im Moment sieht es nicht danach aus", so Hendricks.