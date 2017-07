100 Mio. Euro für Schaffung von 5.000 Studienplätzen - Sinnvolle Investition in die Zukunft - Sicherung von Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplätzen und Wohlstand



Innsbruck (ots) - "Mit großer Freude haben wir von der Entscheidung von Wissenschafts- und Wirtschaftsminister Harald Mahrer erfahren, die ausder Neuregelung der Bankenabgabe stammenden Mittel in den Ausbau von Studienplätzen zu investieren", gibt MCI-Rektor Andreas Altmann gegenüber den Medien bekannt.



Das Wissenschaftsministerium startet in die nächste Runde des Fachhochschul-Ausbaus und schafft 5.000 neue Studienplätze im für die Wirtschaft so wichtigen MINT-Bereich (Technologie, Life Sciences, IT, Digitalisierung etc.). In den nächsten Tagen gelangen 450 Anfänger-Studienplätze - das entspricht 1.200 Gesamtstudienplätzen - zur Ausschreibung, weitere Ausschreibungsrunden sind in Vorbereitung.



Am Management Center Innsbruck (MCI) kommen derzeit drei bis vier Bewerbungen auf einen Studienplatz, und es können viele hervorragend qualifizierte und hoch motivierte junge Menscen aus Platzmangel nicht ins Studium aufgenommen werden. Ähnliches erlebt man, wenn es um die Nachfrage des Arbeitsmarktes nach Absolventen/-innen der Unternehmerischen Hochschule(R) geht. Auch hier kann der Bedarf bestenfalls in Ansätzen befriedigt werden. Nicht zuletzt lassen sich die zahlreichen Anfragen nach Forschungsleistungenmit den bestehenden Kapazitöten bei weitem nicht befriedigen, was Internationalisierung, Wachstum und Wertschöpfung am Standort behindert und einen wesentlichen Engpass für die heimische Wirtschaft darstellt.



"Die Entscheidung von Wissenschaftsminister Harald Mahrer und der österreichischen Bundesregierung ist daher eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft. Es gibt wohl kaum eine sinnvollere Maßnahme, um Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplätze und Wohlstand zu fördern und den sozialen Zusammenhalt zu sichern", fasst Rektor Andreas Altmann die Einschätzung der Unternehmerischen Hochschule(R) zusammen.



