HAMBURG (dpa-AFX) - Mit einem Besuch im Hamburger Rathaus ist am Samstag das Partnerprogramm zum G20-Gipfel fortgesetzt worden. Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) begrüßte auf dem Senatsspiegel am Ende der inneren Rathaustreppe die Ehepartner der Staats- und Regierungschefs, darunter auch die amerikanische First Lady Melania Trump. Anschließend wollte er ihnen den prächtigen Festsaal und andere Räumlichkeiten in dem historischen Gebäude zeigen. Außerdem stand ein gemeinsames Mittagessen auf dem Programm.

Zu den Teilnehmern gehörten unter anderem Gastgeber Joachim Sauer, der Ehemann von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Brigitte Macron (Frankreich), Sophie Grégoire Trudeau (Kanada) und Juliana Awada (Argentinien). Melania Trump konnte am Samstag am Partnerprogramm teilnehmen. Es war am Freitag durch die gewaltsamen Proteste von Demonstranten heftig durcheinander gewirbelt worden. So konnte Melania Trump nicht an der Hafenrundfahrt teilnehmen. Der geplante Vortrag im Klimarechenzentrum musste ins Hotel Atlantic verlegt werden./gw/DP/zb

