BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat die Entscheidung für Hamburg als Ort des G20-Treffens trotz der schweren Ausschreitungen am Rande des Gipfels verteidigt. Die Polizisten verdienten Unterstützung und Solidarität, teilte de Maizière am Samstag in Berlin mit. "Wir dürfen auch nicht zulassen, dass eine Gruppe radikaler Gewalttäter, Brandstifter und Plünderer ernsthaft bestimmen darf, ob, wann und wo Staats- und Regierungschefs zu absolut notwendigen Gesprächen und Verhandlungen zusammenkommen", so de Maizière. "Ein solches G20-Treffen kann nur in einer großen Stadt stattfinden, weil mehrere Tausend Delegierte und Journalisten anreisen und untergebracht werden müssen." Jede Kritik an dem Tagungsort verkenne Ursache und Wirkung.

Die Brutalität gewalttätiger Gipfelgegner nannte er unfassbar und empörend. "Das sind keine Demonstranten, das sind Kriminelle", sagte de Maizière. "Völlig enthemmte Angriffe gegen Menschen und Sachen, Plünderungen und Brandstiftungen von Chaoten aus Deutschland und Europa haben gar nichts mit politischen Motiven oder Protest zu tun." Rechtfertigungsversuche aus dem politisch linken Spektrum seien blanker Hohn angesichts verletzter Polizisten und willkürlich herbeigeführter Sachbeschädigungen. "Wir reden hier von schweren Straftaten, die Polizei und Justiz mit aller Härte und Konsequenz verfolgen müssen." De Maizière lobte, dass es zu einer Reihe von Festnahmen kam./bw/DP/zb

