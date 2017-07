HAMBURG (dpa-AFX) - Nach den Hamburger Krawallen hat der SPD-Politiker Niels Annen davor gewarnt, Deutschland als Austragungsort solcher G20-Gipfel nun in Frage zu stellen. Über die Frage, ob Hamburg die richtige Wahl gewesen sei, müsse man zwar debattieren, sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion am Samstag dem Fernsehsender Phoenix.

Aber: "Wenn man das mit diesen Kräften in einer Stadt wie Hamburg nicht durchführen kann, dann wird das in anderen demokratisch regierten Ländern auch nicht möglich sein. Können wir zulassen, dass ein so wichtiges Treffen nur noch in Diktaturen stattfinden kann? Ich neige nicht dazu, zu sagen, wir können das nur noch in China oder in Russland organisieren. Wir müssen als Demokratie in der Lage sein, ein wichtiges Treffen zu organisieren und vorzubereiten", sagte Annen.

"Ich wohne selbst im Schanzenviertel und habe hier schon schlimme Nächte erlebt, aber so etwas habe ich mein ganzes Leben lang noch nicht mitbekommen müssen", sagte der Hamburger mit Blick auf frühere Ausschreitungen. "Eine solche Explosion der Gewalt ist wirklich abstoßend und ich bin immer noch ziemlich schockiert."/and/DP/zb

AXC0047 2017-07-08/13:58