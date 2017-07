Über die Qualität und Nachhaltigkeit der Erholung, die im Verlauf der letzten Handelstage zunächst zu beobachten war, gab es ob der fundamentalen Rahmenbedingungen ohnehin von Beginn an Zweifel. Insofern kam das Zurücklaufen von Brent C.O. nach dem Erreichen der 50 US-Dollar auch nicht wirklich überraschend. In unserer letzten Kommentierung zum Thema Brent C.O. vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...