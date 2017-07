BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtschef Peter Altmaier hat die Hamburger G20-Krawalle als "Terror" bezeichnet. "Linksextremer Terror in Hamburg war widerwärtig und so schlimm wie Terror von Rechtsextremen und Islamisten", twitterte der CDU-Politiker am Samstag. "Danke Polizei. Danke Hamburg."/cco/DP/zb

