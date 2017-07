In Hamburg hatten sich die Behörden auf schlimmere Szenarien eingerichtet. Dennoch eskalierte die Lage am Freitagabend. Und am Samstag marschiert erneut der Schwarze Block. Warum? Antworten auf drängende Fragen.

Eine neue Form von Bedrohung, begrenzte Einsatzkräfte, keine Distanzierung aus der Bevölkerung: Am Tag nach den Ausschreitungen im Hamburger Schanzenviertel wird klarer, wie es zu dem Gewaltexess kommen konnte. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wieso wurde der bekannte Brennpunkt, die Straße Schulterblatt im Schanzen-Viertel, nicht frühzeitig von Polizeikräften besetzt?

Um 19 Uhr begann das Konzert in der Elbphilharmonie. Die Polizei war mit vielen Kräften damit beschäftigt, den Weg freizuhalten. Mehrere Tausend Menschen versuchten mit Sitzblockaden, den Weg zu versperren. Viele Einsatzfahrzeuge und Wasserwerfer standen zwischen Demonstranten und Fahrweg. An jeder der vielen Einmündungen von Straßen postierten sich Gruppen von Polizisten - anders als zunächst kommuniziert stundenlang. Die Innenstadt war dadurch zerschnitten. Zugleich standen sich weitere Hunderte Demonstranten und Wasserwerfer am Millerntor, dem Eingang zu Reeperbahn und Messe-Gebiet, gegenüber. Das heißt: Es waren kaum noch Kräfte frei. Aus Kreisen der Innenbehörde heißt es zudem, die Polizei wisse aus vorherigen Jahren, dass Polizeikräfte vor dem Autonomen-Zentrum Rote Flora eher eskalierend wirken. Es sei nicht absehbar gewesen, dass eine Gefahr drohe - obwohl es bereits am Abend zuvor an genau dieser Stelle gebrannt hatte.

Was passierte, als kaum Polizei im Bereich Schanze war?

Bis 21 Uhr versammelten sich immer mehr Menschen in dem Bereich - darunter viele junge Partygänger. Zu sehen waren etliche schwarz Vermummte, von denen viele sicherlich unter 20 Jahre alt waren. Sie entzündeten auch in Nebenstraßen kleinere Barrikaden. Die Polizei griff selten ein. Auch auf der Reeperbahn, wo eine friedliche Kundgebung zu Homosexuellen-Rechten stattfand, zeigte die Polizei kaum noch Präsenz, während gemischte Gruppen aus Aktivisten, Protestlern und Partygängern die Straße in Beschlag nahmen. Es herrschte eine anarchische Stimmung. Währenddessen bereiteten in der Straße Schulterblatt, an der auch die Rote Flora liegt, nach Erkenntnissen der Polizei Menschen auf Häuserdächern Angriffe vor. Aus den Kreisen der Innenbehörde hieß es, aus Hubschraubern und wohl auch durch Kontakte in die Szene sei klar geworden, dass Autonome dort Gehwegplatten und Präzisionsschleudern mit Stahlkugeln lagerten. Zudem sollen Molotow-Cocktails gemischt worden sein.

Warum schritt die Polizei nach diesen Erkenntnissen nicht ein, obwohl Feuer brannten und Geschäfte geplündert wurden?

Innensenator Andy Grote (SPD) begründete das stundenlange Abwarten am Samstag in einer Pressekonferenz mit der Gefahr von den Häuserdächern. Bei einem Vorrücken wären demnach Beamte in Lebensgefahr geraten. Aus den Behörden-Kreisen hieß es, die Polizei habe daher ein "abgestuftes Verfahren" gewählt. Zunächst sei die Lage insofern stabilisiert worden, dass Wasserwerfer an beiden Enden der Straße ab und an die Feuer besprühten, um sie kleiner zu halten. Zudem seien einzelne Gewalttäter "behutsam" besprüht worden. Währenddessen bereitete sich ein Sondereinsatzkommando vor, um die Dächer zu stürmen. Das dauerte Stunden. Schließlich gelangten die Beamten auf Dächer. An der Hausnummer 1 wurde 13 Menschen festgenommen. Erst dann rückten die Wasserwerfer und Räumfahrzeuge vor. Es sei wichtig gewesen, sicherzugehen, dass der Einsatz beim ersten Reinfahren Erfolg hat. Bilder wie aus Griechenland oder Italien, in denen die Polizei wieder zurückweichen muss, seien unbedingt zu vermeiden, hieß es aus der Innenbehörde. "Nichts wäre schlimmer gewesen als vorzurücken und sich dann unter Beschuss wieder zurückziehen zu müssen", sagte Grote.

Welche Rolle spielte das Publikum?

"Das ist keine Revolution, das ist ein Gewalt-Ballermann." Da war wohl das einzig vernünftige Banner, das ein einzelner Mann stoisch am Freitagabend im Hamburger Schanzenviertel durch das Chaos trug. Als Schwarzer Block verkleidete Jungs gerade jenseits der Volljährigkeit, betrunkene Männergruppen, Linksradikale zündeten Barrikaden an, berauschten sich an auffahrenden Wasserwerfern. ...

