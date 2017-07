HAMBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zufrieden mit den Ergebnissen des G20-Gipfels in Hamburg gezeigt. In den Handelsfragen gebe es zwar weiter Schwierigkeiten, "aber wir haben in einigen Bereichen durchaus gute Ergebnisse erzielt", sagte Merkel am Samstag auf ihrer Abschluss-Pressekonferenz in Hamburg. Es sei an vielen Stellen deutlich geworden, "dass wir hier zusammen mehr erreichen können als alleine", sagte sie mit Blick auf die Abschottungspolitik von US-Präsident Donald Trump.

Merkel bekräftigte aber auch ihre Aussage, dass sich Europa stärker von den USA emanzipieren müssten. Es bleibe wahr, "dass wir Europäer unser Schicksal zum Teil selber in die Hand nehmen müssen. Das tut Europa auch gut".

Der G20-Gipfel der großen Wirtschaftsmächte hat einen Dissens zwischen Trump und den anderen 19 Mitgliedern zur Klimapolitik in der Abschlusserklärung festgeschrieben. Beim Thema Handel wurde ein Formelkompromiss gefunden, der Forderungen beider Seiten berücksichtigt./mfi/DP/zb

AXC0077 2017-07-08/17:08