HAMBURG (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einen Klimagipfel für den 12. Dezember in Paris angekündigt. Zum Abschluss des Gipfels der großen Industrieländer und aufstrebenden Wirtschaftsnationen (G20) am Samstag in Hamburg sagte Macron vor Journalisten, bei dem Treffen solle auch über neue Finanzierungsinstrumente gesprochen werden. Er hoffe auf konkrete Fortschritte, um den Klimaschutz vornzubringen./lw/DP/zb

