HAMBURG (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Einsatz von Kanzlerin Angela Merkel für einen Klima-Kompromiss beim G20-Gipfeltreffen gelobt. "Das ist ein positives Element, das man Kanzlerin Merkel gutschreiben muss", sagte Putin am Samstag in Hamburg. Die Gastgeberin sei in einer schwierigen Lage gewesen, weil die USA unter Präsident Donald Trump den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen erklärt hätten.

Trump war in dieser Frage beim Treffen der größten Wirtschaftsmächte isoliert. Im Abschlussdokument nehmen 19 Mitglieder den US-Ausstieg zur Kenntnis, bekennen sich aber selbst zum Pariser Abkommen. Der französische Präsident Emmanuel Macron wiederum lobte nach einem Treffen mit Putin, dass dieser sich klar an die Seite der anderen Länder gestellt habe./fko/DP/zb

