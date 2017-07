Wer braucht nach dem Chaos-Gipfel von Hamburg noch weitere G20-Treffen? Draußen randalierte der Mob gegen die öffentliche Ordnung, drinnen rüttelte Trump weiter kräftig an der liberalen Weltordnung. Ein Fazit.

Es ist wichtig, dass die Staats- und Regierungschefs persönlich miteinander sprechen. Dieser Satz ist die unanfechtbare Rechtfertigung für jedes internationale Gipfeltreffen. Aber hat in Hamburg wirklich ein Gespräch im ursprünglichen Sinne des Wortes stattgefunden? Haben die Chefs aus den G20-Staaten ihre Gedanken ausgetauscht, einander zugehört, die Argumente abgewogen? Hat es gar einen Diskurs der Volksvertreter mit dem Souverän - dem Volk - gegeben?

Sicher ist, auf den Straßen Hamburg wurde zu wenig geredet. Die Mehrzahl der Demonstranten war friedlich, das sollte man immer wieder betonen. Aber die apolitische Randale der Chaoten in einer der reichsten Städte der Welt zeigt, dass ein Gespräch nicht mehr stattfindet. Vielleicht nicht mehr stattfinden kann mit Menschen, die gesprächsunfähig sind und nur noch die Sprache der Gewalt sprechen wollen.

Wenn mehr als 20.000 Polizisten nicht genug sind, ein Gespräch von gut zwanzig überwiegend vom Volk gewählten Regierungschefs zu schützen, dann muss sich etwas ändern. Der Vorschlag von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, die G20-Gipfel künftig nur noch bei den Vereinten Nationen in New York abzuhalten, wäre eine vernünftige Alternative zum derzeitigen Wanderzirkus von zwei Dutzend Politpromis, rund 5000 Journalisten und zahlreichen mitreisenden Berufsdemonstranten. Bei den häufigen Gipfeln, die ohnehin in New York stattfinden, fällt ein G20-Treffen ...

