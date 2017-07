Zürich - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Sam Arie von der UBS: Sam Arie, Analyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) und erhöht das Kursziel von 13 auf 18,50 Euro. Auch nach einem 70%-igen Kursanstieg seit dem Börsengang sei die Aktie des Energiekonzerns weiterhin attraktiv, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie.

