Zürich - innogy-Aktienanalyse von Analyst Sam Arie von der UBS: Sam Arie, Analyst der UBS, erhöht in einer aktuellen Branchenstudie das Kursziel für die Aktie der RWE-Ökostromtochter innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) von 34 auf 36 Euro. Die innogy SE zeichne sich durch eine solide Rendite und ihr Wachstum aus, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie.

