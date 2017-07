Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei gab heute bekannt, dass Gartner, Inc., laut dem am 3. Juli 2017 veröffentlichten Bericht von Danilo Ciscato et al. Huawei jetzt als "Challenger" (Herausforderer) im Magic Quadrant für Vernetzung von Rechenzentren führt. Gartner bewertet Anbieter unter Verwendung von Standardkriterien in zwei Kategorien: Fähigkeit zur Umsetzung und Vollständigkeit der Vision. Huawei wurde aufgrund seines raschen Wachstums bei den Marktanteilen und auch wegen seines Angebots an innovativen Kombinationen aus Hardware- und Softwarelösungen vom Magic Quadrant für Nischenanbieter (Niche Player) in den Quadranten Herausforderer (Challenger) heraufgestuft. Heute hat sich die Huawei CloudFabric (http://e.huawei.com/go/cloudfabric)-Lösung zur ersten Wahl für viele Unternehmen auf der ganzen Welt entwickelt, wenn es darum geht, Rechenzentrumsnetzwerke in der Cloud aufzubauen.



"Huawei sieht diese Heraufstufung seiner Lösung für die Vernetzung von Rechenzentren in den 'Challenger'-Quadranten von Gartner als Bestätigung unserer Marktstrategien, offene, einfache und dehnbare Rechenzentrumsnetzwerke in der Cloud aufzubauen, und dafür, dass die Strategien auch aufgegangen sind. Der auf den Kunden ausgerichtete Fokus von Huawei bietet Lösungen zur Zusammenarbeit mit weltweit führenden Kunden aus der Finanzindustrie und Over-the-Top-Anbietern von Cloud-Diensten. Diese innovativen Errungenschaften haben zudem für ein robustes Wachstum in anderen wichtigen Märkten gesorgt", sagte Kevin Hu, Präsident der Huawei-Produktserie Switch & Enterprise Gateway. "Unternehmen werden dazu übergehen, zukünftig mehr intelligente Netzwerke aufzubauen, die proaktiv auf Anwendungsrichtlinien bei der Einrichtung von Selbstoptimierungen reagieren können. Künstliche Intelligenz wird in unterschiedlichen Bereichen der Verwaltung und Wartung von Rechenzentrumsnetzwerken zum Einsatz kommen, wozu etwa die Netzwerkplanung, Einrichtung, Betrieb und Wartung sowie Optimierung gehören, um anwendungsgetriebene Rechenzentrumsnetzwerke zu erschaffen, die automatisch und intelligent verwaltet und gewartet werden können."



Um die Automatisierung umsetzen zu können, wird Offenheit als Voraussetzung benötigt, und eine Netzwerkumgebung garantiert den Erfolg. Laut dem Gartner-Bericht gibt es eine wachsende Bereitschaft, sich von proprietären Lösungen zu verabschieden. Die Endanwender-Umfrage von Gartner (n = 83), die im Rahmen der Untersuchung durchgeführt wurde, fand heraus, dass 42 Prozent der Kunden offene Standards und den Multivendor-Interoperabilitätssupport als zwingend erforderliche Voraussetzung betrachten, 34 Prozent sehen das als sehr wichtig und 20 Prozent halten es zumindest für wichtig. Somit kann Offenheit als relevantes Kaufkriterium für 96 Prozent der Endverbraucher bezeichnet werden.



Die Huawei CloudFabric-Lösung bietet offene Standard-Programmierschnittstellen (Application Programming Interfaces, APIs), die in Cloud-Plattformen von Drittanbietern, Controllern, Value-Added Services (VAS-)-Geräten und automatisierten Management-Werkzeugen eingebunden werden können. Huawei arbeitet mit über 20 Partnern zusammen, wozu VMware, Red Hat, Mirantis, UnitedStack, EasyStack, F5 und Ansible gehören, um eine Multi-Level-Umgebung für Software-Defined Networking (SDN) aufzubauen. Dadurch soll gewährleistet werden, dass Kunden eine flexible Auswahl an Lösungen mit einer einfachen Integration und leistungsfähigen Einsatzkapazitäten angeboten wird.



Auf der Grundlage von vielfältigen Vorteilen, die sich aus den technologischen Innovationen ergeben haben, konnte Huawei CloudFabric seine starke Dynamik beim Wachstum seit dem Start 2012 aufrechterhalten. Insbesondere in den Branchen Finanzen, Internet und Media-Asset-Management gab es eine ganze Reihe von kommerziellen Implementierungen. Derzeit bietet Huawei CloudFabric vielseitig einsetzbare Lösungen weltweit für mehr als 2.800 Unternehmen in über 120 Ländern an und hilft seinen Kunden, offene, einfache und dehnbare Rechenzentrumsnetzwerke in der Cloud aufzubauen und die digitale Transformation zu schaffen.



Weitere Informationen über Huawei CloudFabric: http://e.huawei.com/go/cloudfabric



Lesen Sie den kompletten Bericht von Gartner: http://www.gartner.c om/reprints/huawei-technologies-co-ltd---china-csp?id=1-45FKUVS&ct=17 0707&st=sb



