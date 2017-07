US-Investor Warren Buffett bereitet weitere Firmenzukäufe in Deutschland vor. Das sagte seine Beraterin Zypora Kupferberg der "Bild am Sonntag".

"Deutschland ist für ihn strategisch ganz wichtig", so Kupferberg. "Wir arbeiten an weiteren Käufen, aber es muss alles passen." Es würden "aktive Gespräche" mit interessanten Firmen geführt, zudem kämen immer wieder Firmen auf sie zu und werben um ein Investment. "Ich kann aber nicht sagen, ob in drei oder sechs Monaten was kommt - oder erst in einem oder zwei Jahren."

Kupferberg hatte 2015 den Verkauf des Hamburger Motorrad-Zubehörhändlers Louis an Buffets Firma Berkshire Hathaway eingefädelt. Seither hält sie für den US-Milliardär in Deutschland und Europa Ausschau nach interessanten Firmen.