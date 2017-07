Dole Food Company, Inc. ("Dole") gab heute den Erhalt der erforderlichen Zustimmungen (die "erforderliche Zustimmungen") für die zuvor bekanntgegebene Zustimmungserklärung (die "Zustimmungserklärung") hinsichtlich bestimmter Vertragszusätze (die "Vertragszusätze") des Anleihevertrags vom 6. April 2017 zwischen Dole, dem Bürgen und dem Treuhänder Wilmington Trust, National Association (der "Treuhänder"), worin die 2025 fälligen, vorrangig besicherten Anleihen des Unternehmens mit einer Rendite von 7,25 (die "Anleihen") (der "Anleihevertrag") geregelt sind, bekannt. Die Abmachung versteht sich unter dem Vorbehalt der Bedingungen laut Zustimmungserklärungsschreiben vom 26. Juni 2017 (das "Zustimmungserklärungsschreiben

Die Frist für die Zustimmungserklärung endete am 6. Juli 2017 um 17 Uhr New Yorker Zeit (die "Ablaufzeit"). Die Zustimmungsgebühr (gemäß Zustimmungserklärungsschreiben) wird an alle Inhaber von Anleihen, die vor der Ablaufzeit eine gültige Zustimmung für die Änderungen erteilt und nicht zurückgezogen haben (wie im Zustimmungserklärungsschreiben festgelegt) und vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf sämtliche der unter "Die Zustimmungserklärung Bedingungen für die Annahme der Zustimmungen durch Uns und Zahlung der Zustimmungsgebühr" geregelten Bedingungen der Zustimmungserklärung, insbesondere der Vollzug eines qualifizierten Börsengangs (wie laut Anleihevertrag festgelegt) ausbezahlt.

Dole schlägt vor, den Vertragszusätzen durch einen Zusatzvertrag (der "Erste Zusatzvertrag") Wirksamkeit zu verleihen. Der Erste Zusatzvertrag besitzt für alle Inhaber von Anleihen und die Übernehmer, einschließlich jener, die keine Zustimmung erteilt haben, bindende Wirkung.

Als Vertreter beauftragt mit der Einholung der Zustimmungserklärung ist Morgan Stanley Co. LLC. Fragen zu der Zustimmungserklärung sind an Morgan Stanley Co. LLC zu Händen der Liability Management Group unter (800) 624-1808 (gebührenfrei) oder (212) 761-1057 zu richten. Die Global Bondholder Services Corporation fungiert in Verbindung mit den Zustimmungserklärungen als Informations- und Tabulierungsstelle. Anfragen nach weiteren Ausfertigungen des Zustimmungserklärungsschreibens sind an die Informationsstelle unter (866) 470-3900 (gebührenfrei), (212) 430-3774 (Banken und Broker) (gebührenpflichtig) oder an contact@gbsc-usa.com zu richten.

Diese Bekanntgabe ist kein Kaufangebot und keine Anfrage nach einem Kaufangebot im Hinblick auf Wertpapiere. Die Zustimmungserklärung wird ausschließlich durch das Zustimmungserklärungsschreiben eingeholt und unterliegt den darin dargelegten Bedingungen.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den momentanen Erwartungen der Unternehmensleitung basieren, sind allgemein an der Verwendung von Begriffen wie "könnte", "wird", "erwartet", "ist der Ansicht", "beabsichtigt", "nimmt an" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier gemachten oder angedeuteten Aussagen abweichen, zählen wetterbedingte Phänomene, Reaktionen des Marktes auf Branchenumsätze, Lieferungen und Preise von Produkten und Rohstoffen, Energieversorgung und -kosten, Änderungen bei Zinsen und Wechselkursen, Wirtschaftskrisen, Sicherheitsrisiken in Entwicklungsländern, internationale Konflikte sowie Quoten, Tarife und sonstige behördliche Maßnahmen. Weitere Informationen zu den Faktoren, die sich auf die Finanzergebnisse von Dole auswirken könnten, finden Sie im Zustimmungserklärungsschreiben und den daran angehängten Unterlagen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170708005024/de/

Dole Food Company, Inc.

William Goldfield, +1-818-874-4647