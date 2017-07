Dabei kam es in der Vergangenheit immer zu kleineren Korrekturen in Short-Richtung, welche sodann genutzt werden konnten, um von der anschließenden Wiederaufnahme der Trendrichtung zu profitieren. Nachdem dieser Aufwärtstrend das letzte Hoch zunächst beim Preis von etwa 107.50 Euro ausgebildet hat, befindet sich die Aktie nun wieder in einer relativ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...