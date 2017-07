Menschen kaufen teure Uhren und funkelnde Brillanten nicht aus Prahlerei - sondern aus Furcht vor Statusverlust. Wir müssen den verborgenen Wert vermeintlich wertloser Dinge erkennen, um das Leben wieder wertzuschätzen.

Die Luxusbranche trotzt jeder ökonomischen Logik. Die eine Uhr kostet 10 Euro, die andere 10.000. Warum gibt jemand so viel mehr Geld aus, wo doch beide Modelle ihren Zweck erfüllen und die Zeit korrekt anzeigen? Die einfache Antwort ist: Da will jemand mit seinem Reichtum prahlen und seine Mitmenschen erniedrigen. Luxuskäufe sind demnach eine Form aggressiver Selbstbehauptung. In Wahrheit liegen die Motive allerdings viel tiefer. Wir gönnen uns teure Uhren, Autos, Kleidung oder Möbel nicht bloß aus reiner Gier oder Angeberei - sondern aus Angst und Obrigkeitshörigkeit.

Für Menschen in wohlhabenden Industrieländern ist es leicht, Gold und Diamanten als oberflächlich und überflüssig zu verspotten. Doch in Wahrheit sind sie wichtige Symbole, mit denen sich ihr Besitzer vom Rest der Welt absetzen kann - und dieses Symbol wird umso mächtiger, je armseliger die Welt um ihn herum ist. Luxusgüter ...

