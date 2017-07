Nachhaltige Anlagen gewinnen an Bedeutung. Die neuen Jahresstatistiken vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) beziffern Investments, die neben finanziellen auch ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen, in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf knapp 420 Milliarden Euro - ein Plus von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

