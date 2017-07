WASHINGTON (dpa-AFX) - Wenige Stunden vor dem geplanten Inkrafttreten hat die US-Regierung die jüngste Vereinbarung über eine Waffenruhe im Südwesten Syriens als einen "Hoffnung erweckenden" Schritt gewürdigt. Derartige Deeskalationszonen seien eine Priorität für die USA, und die Regierung sei von dem Fortschritt "ermutigt", der diese Übereinkunft ermöglicht habe, erklärte US-Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster am Samstagabend. Die Waffenruhe soll am Sonntag um 12 Uhr Ortszeit (11 Uhr MESZ) in Kraft treten.

US-Präsident Donald Trump und sein russischer Kollege Wladimir Putin hatten die gemeinsam mit Jordanien ausgehandelte Vereinbarung beim G20-Gipfel in Hamburg bekanntgegeben. Trump habe bei dem Treffen mit vielen Weltführern über die Vereinbarung gesprochen, teilte McMaster in der schriftlichen Erklärung mit. "Die Vereinigten Staaten bleiben dem Ziel verpflichtet, ISIS (die Terrormiliz IS) zu besiegen, den Konflikt in Syrien beenden zu helfen, das Leiden zu verringern und Menschen die Rückkehr in die Heimat zu ermöglichen. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt in Richtung dieser gemeinsamen Ziele."/ch/DP/zb

