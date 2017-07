FRANKFURT (Dow Jones)--Bun-des-wirt-schafts-mi-nis-te-rin Bri-git-te Zy-pries (SPD) sieht vom G20-Gip-fel in Ham-burg ein wich-ti-ges Si-gnal für die deut-sche Wirt-schaft aus-ge-hen. "Die Gip-fel-er-klä-rung ist si-cher kein brei-ter Fort-schritt auf allen Fel-dern, aber es gibt ein Si-gnal für frei-en Han-del und gegen Ab-schot-tung", sagte Zypries in einem Interview mit der Zeitung Bild am Sonntag: "Das ge-mein-sa-me Be-kennt-nis zu frei-em Han-del ist ein wich-ti-ges Si-gnal für die deut-sche und eu-ro-päi-sche Wirt-schaft."

Al-ler-dings blie-ben Span-nungs-fel-der mit den USA, vor allem beim Thema Stahl, so die Mi-nis-te-rin. "Hier muss Eu-ro-pa zu-sam-men-ste-hen und mit einer Stim-me spre-chen." Die G20 seien nach wie vor ein "wich-ti-ges For-mat", um glo-ba-le Her-aus-for-de-rung an-zu-pa-cken.

Schar-fe Kri-tik übte Zy-pries an den ge-walt-tä-ti-gen Aus-schrei-tun-gen in Ham-burg. "Das war eine neue Qua-li-tät von Ge-walt: Men-schen ge-zielt in Ge-fahr brin-gen, Stei-ne wer-fen, Autos an-zün-den oder Su-per-märk-te plün-dern ist durch nichts zu recht-fer-ti-gen. Die Po-li-zis-ten vor Ort haben allen Re-spekt ver-dient. Und es ist scha-de, dass von den fried-li-chen De-mons-tran-ten kei-ner mehr spricht", sagte Zy-pries. Man müsse mit-tel-fris-tig über-le-gen, wo künf-tig Gip-fel statt-fin-den sol-len. "Den Vor-schlag von Mar-tin Schulz, künf-tig die Aus-tra-gung in New York am Sitz der UN vor-zu-neh-men, soll-ten wir ernst-haft er-ör-tern."

