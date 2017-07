FRANKFURT (Dow Jones)--Die SPD kann nach dem Beschluss der "Ehe für alle" in der Wählergunst leicht aufholen. Im "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die Zeitung "Bild am Sonntag" erhebt, steigt die SPD um einen Prozentpunkt auf 25 Prozent. Die Union fällt in gleichem Maß auf 38 Prozent.

Drittstärkste Kraft wären weiter die Linke mit 9 Prozent, gefolgt von Grünen und FDP mit je 8 Prozent. Die AfD verharrt mit 7 Prozent auf dem tiefsten Stand seit Ende 2015. Auf die sonstigen Parteien entfallen 5 Prozent. Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 30. Juni und em 5. Juli 1.878 Personen befragt. Die Frage lautet: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären"?

July 09, 2017 04:30 ET (08:30 GMT)

