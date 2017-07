Bosch will noch in diesem Jahr über den Einstieg in das Geschäft mit Batteriezellen entscheiden. Das sagte Bosch-Geschäftsführer Rolf Bulander der Zeitung "Bild am Sonntag". Die Tochter Seeo forsche an einer Lithium-Festkörper-Batterie, die sicherer sein soll und mehr Energie speichern könne als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Möglich ist laut Bulander aber auch, dass sich Bosch für eine neue Generation von Lithium-Ionen-Batterien entscheidet.

DJG/hru

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2017 04:37 ET (08:37 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.