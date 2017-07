FRANKFURT (Dow Jones)--US-Investor Warren Buffet bereitet weitere Firmenkäufe in Deutschland vor. "Deutschland ist für ihn ganz wichtig", sagte seine Beraterin Zypora Kupferberg der Zeitung "Bild am Sonntag". Es würden "aktive" Gespräche mit interessanten Unternehmen geführt, zudem kämen Firmen auf sie zu. "Wir arbeiten an weiteren Zukäufen, aber es muss alles passen", sagte sie.

Kupferberg hatte 2015 den Verkauf des Hamburger Motorrad-Zubehörhändlers Louis an Buffets Firma Berkshire Hathaway einfädelt. Seither hält sie für den US-Milliardär in Deutschland und Europa Ausschau nach interessanten Firmen.

July 09, 2017 04:50 ET (08:50 GMT)

