Das 34. Milka Schokofest im Herzen von Bludenz

Wien/Bludenz (APA-ots) - Bei strahlendem Sonnenschein verwandelte sich die Alpenstadt Bludenz am 8. Juli 2017 erneut für einen Tag in eine große lila Erlebniswelt. Unter dem Motto "Unvergesslich zart" sorgte das Milka Schokofest bereits zum 34. Mal für viel Spaß, reichlich Action und süße Highlights. Gemeinsam mit den Milka Ski Stars konnten große und kleine Besucher viele spielerische und sportliche Highlights erleben. Rund 30.000 Besucher gingen dank der Keksdosen-Tour zum ersten Mal dem Geheimnis der Milka Kekse auf die Spur. Der musikalische Höhepunkt war die Vorarlberger Band "Raumklang", die als Live-Act für einen unvergesslich zarten Milkamoment sorgte. Den krönenden Abschluss des diesjährigen Milka Schokofestes bildeten die große Milka Parade mit Guggamusik und die Verlosung, bei der es viele tolle Milka Preise, eine Reise in den Europark und einen Rundflug mit dem ÖAMTC Hubschrauber zu gewinnen gab.

Spannende Stationen, neue Attraktionen und traumhaftes Wetter lockten zahlreiche Besucher zum 34. Milka Schokofest. Zeit mit der Familie verbringen, gemeinsam lachen, spielen, glücklich sein und Milka Schokolade genießen - Momente, die das Milka Schokofest alljährlich zu einem lila Highlight werden lassen. Die rund 30.000 Besucher des diesjährigen Milka Schokofestes erwartete ein abwechslungsreiches Programm mit rund 30 Spiel- und Spaßaktionen aufgeteilt auf drei Aktionsbereiche.

Die Stars der neuen Milka Riegel-Kampagne - das Eichhörnchen, das Schaf und die Katze - posierten gekonnt mit Milka Fans für zahlreiche Selfies, während Ranger die Besucher auf eine Entdeckungsreise in die Artenvielfalt des Nationalparks Hohe Tauern mitnahmen.

Erstmalig gingen die Schokofestbesucher im Rahmen der Milka Keksdosen-Tour auch dem Geheimnis der Milka Kekse auf die Spur. Dafür wurde extra eine vier Meter große, begehbare Keksdose in Form von "Grandpa" (der beliebten Milka Keksdose in Gestalt eines Großvaters) installiert. Natürlich standen im Anschluss allen Besuchern verschiedene Sorten Milka Kekse zum Verkosten bereit.

Auch die Milka Ski Stars ließen sich das 34. Milka Schokofest nicht entgehen. Michi Kirchgasser, Tina Maze und Anna Veith entdeckten die unterschiedlichen Attraktionen und plauderten mit ihren Fans beim exklusiven Meet & Greet und während der Autogrammstunde. Natürlich marschierten sie bei der großen Abschlussparade gemeinsam mit der Milka Kuh, allen Künstlern und Mitwirkenden des 34. Milka Schokofests mit.

Zwtl.: Mit Bewegung Gutes bewegen

Bereits zum fünften Mal hatten die jungen Besucher des Schokofestes die Möglichkeit, auf sportliche Art und Weise Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Im Rahmen der landesweiten Aktion "Kinder laufen für Kinder" brachte jeder Kilometer Geld für die ClinicClowns, Special Olympics und UNICEF ein. Auch dieses Jahr konnten größere Geschwister, Eltern und Großeltern der Teilnehmer im Rahmen des zum dritten Mal stattfindenden "Family Run" für einen guten Zweck ihre Runden drehen.

Zwtl.: Über Mondelz International

Mondelz International Inc. (NASDAQ: MDLZ) ist ein globales Snacking-Unternehmen, das weltweit für Genussmomente steht. 2016 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 26 Milliarden US-Dollar. Mondelz International ist in mehr als 165 Ländern führender Anbieter von Schokolade, Keksen, Kaugummi, Bonbons und Getränkepulver. Rund um den Globus genießen Konsumenten Produkte beliebter Marken wie Milka, Oreo, belVita, Philadelphia, Cadbury und LU. Mondelz International ist im Standard & Poors 500 Index, im NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index gelistet. Mehr über uns erfahren Sie unter www.mondelezinternational.com

Weitere Bilder finden Sie unter https://www.apa-fotoservice.at/galerie/9474

Zwtl.: 34. Milka Schokofest

Datum: 08.07.2017, 10:00 - 17:00 Uhr http://www.milkaschokofest.at/ Bludenz, Österreich

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: Ansprechpartner Presse Livia Kolmitz Pressesprecherin Mondelez Österreich Schönbrunnerstraße 297-307, 1120 Wien Tel: +43 (0) 1 253 013 7054 E-Mail: livia.kolmitz@mdlz.com Azra Ibrahimovic Grayling Austria Siebensterngasse 31, 1070 Wien Tel: +43 (0) 1 524 43 00 23 E-Mail: azra.ibrahimovic@grayling.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/14921/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0015 2017-07-09/11:30

AXC0015 2017-07-09/11:36