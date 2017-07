Köln/Bonn (ots) -



Anlässlich der gemeinsam vom Verein "Jugend gegen AIDS e.V." und dem Köln Bonn Airport durchgeführten CSD-Willkommenskampagne erstrahlte das Terminal 1 in der Nacht von Freitag auf Samstag in bunten Regenbogenfarben. Die spektakuläre Lichtinstallation war eine Premiere am Flughafen und ein weithin sichtbares Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit. Es ist bereits das vierte Mal, das "Jugend gegen AIDS" am Flughafen Köln/Bonn Passagiere anlässlich des CSD willkommen heißt.



