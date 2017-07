Unterföhring (ots) -



Verstopftes Rohr, Heizungs-Probleme oder vergessener Schlüssel - da muss schnell ein Handwerker her. Doch ist der Preis immer angemessen, die Arbeit der Fachmänner immer professionell? "Es gibt leider viele Stümper. Grundsätzlich empfehle ich, auf lokale Handwerker zurückzugreifen und nicht die oberste Anzeige in der Internetsuchmaschine zu nehmen - dabei handelt es sich häufig um Agenturen oder Callcenter, die den Auftrag weitervermitteln", weiß Peter Giesel. In "Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?", ab Dienstag, 11. Juli 2017, um 20:15 Uhr bei kabel eins, enttarnt der Betrugsexperte schwarze Schafe der Branche. Aber nicht nur das: "Wir suchen nach ehrlichen, aufrichtigen Helden des Alltags, denen Kunden in Notsituationen vertrauen können - und feiern sie." Gemeinsam mit Fachexperten und Verbraucherschützern fühlt Peter Giesel Klempnern, Schlüsseldiensten und Co. mittels versteckter Kamera auf den Zahn und konfrontiert sie mit ihren teils mangelhaften Ergebnissen und überzogenen Preisen. Aber was müssen Handwerker leisten, und wieviel dürfen sie dafür verlangen? Peter Giesels Anspruch: "Wenn wir den Leuten einen ungefähren Richtwert zum Beispiel für verschiedene Reparaturen geben können, haben sie beim nächsten Mal vielleicht die Chance zu reagieren, falls sie abgezockt werden."



"Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?" zwei Folgen ab 11. Juli 2017, um 20:15 Uhr, dienstags bei kabel eins.



