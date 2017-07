Der Umbau bei Bilfinger benötigt Zeit. "Es hat einige Zeit gedauert, bis Bilfinger in diese Situation gekommen ist, und es braucht Zeit, bis diese Situation nachhaltig geklärt ist und der Cashflow wieder anhaltend positiv ist", sagte Finanzvorstand Klaus Patzak der "Börsen-Zeitung".

Bilfinger will bis Mitte nächsten Jahres 13 Einheiten mit insgesamt 150 Millionen Euro Umsatz abstoßen. "Fünf davon sind bereits verkauft, bei drei weiteren sind wir mitten im Verkaufsprozess", so Patzak.

Der Aktienkurs hat sich seit der Jahreswende gegen den allgemeinen Trend schwach entwickelt. Derzeit, so Patzak, sei die Aktie für Investoren interessant, die an die Trendwende glaubten und früh an den Erfolgen partizipieren wollten. "Langfristig peilen wir eine EBITA-Marge von 5 Prozent an", so der Finanzvorstand.

Derzeit führe Bilfinger ein dezidiertes Produktivitätsprogramm ein, sagte Patzak. "Der grundsätzliche Blick bei Bilfinger ging aufs Gesamtjahr", sagte er. Der Fokus werde nun viel stärker auf das Quartal gelegt und auch auf die monatlichen Forecast-Veränderungen.

DJG/hru

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2017 06:20 ET (10:20 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.