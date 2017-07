Berlin (ots) - BILD-Talk: "Die richtigen Fragen". BILD diskutiert LIVE am Montagmorgen ab 8.00 Uhr auf BILD.de. Moderation: Anna von Bayern, Ali Aslan



Themen und Gäste (Montag, 10.7.2017, 8.00-9.00 Uhr):



Nach dem Gewalt-Gipfel in Hamburg: Wer hat versagt? Welche Strafen erwarten die linken Krawallmacher? Und ist unsere Polizei zu schwach? Gäste: Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD). Ebenfalls zu Gast: Linken-Chefin Katja Kipping.



BILD analysiert die politischen Ergebnisse des G 20-Gipfels. Gäste: Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, und die Trump-Kennerin und Kommentatorin des US-Fernsehsenders FoxNews, Nadja Atwal.



BILD spricht LIVE mit dem US-Wahlkampfstrategen Vincent Harris über Wahlkampf in den Sozialen Medien.



Außerdem zeigt Schleswig-Holsteins neuer Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) den Zuschauern von BILD per Skype sein neues Büro.



Die richtigen Fragen - Der BILD-Talk, jeden Montag 08.00 live bei BILD.de mit Anna von Bayern und Ali Aslan. Anna von Bayern ist freie Journalistin und Autorin. Die ehemalige Politikredakteurin der BILD am SONNTAG schrieb Biografien über Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und Wolfgang Bosbach (CDU). Ali Aslan ist freier Journalist und Moderator. Zu seinen bisherigen Stationen gehören unter anderem CNN in Washington DC, ABC News in New York und Channel NewsAsia in Istanbul. Für Deutsche Welle TV moderierte er die internationale Talkshow "Quadriga".



