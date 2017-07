Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen setzt auch künftig auf die Arbeit seines Vorsitzenden der Geschäftsführung, Klaus Filbry. Der Aufsichtsrat der Grün-Weißen unter der Leitung des Vorsitzenden Marco Bode einigte sich mit Filbry auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit um weitere drei Jahre bis 2020. Das gab der SV Werder am Sonntagvormittag im Rahmen seines Trainingslagers im österreichischen Zillertal bekannt.



Marco Bode sagte nach dem Abschluss der Verhandlungen: "Klaus Filbry hat in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit geleistet und gemeinsam mit seinen Geschäftsführer-Kollegen den SV Werder durch eine sportlich schwierige Zeit manövriert. Wir haben uns in unseren Gesprächen auch intensiv mit der künftigen Ausrichtung des SV Werder Bremen beschäftigt und sind der Überzeugung, dass wir den eingeschlagenen Weg mit Klaus Filbry weitergehen wollen. Er ist eine Schlüsselfigur bei den wirtschaftlichen Themen und Herausforderungen, die auf Werder zukommen. Es wird kein leichterer Weg werden, auch deswegen sind uns Zusammenhalt und Kontinuität wichtig."



Filbry, der seit 2010 der Werder-Geschäftsführung angehört und seit 2012 als Vorsitzender agiert, freut sich über das Vertrauen. "Ich setze gern den Weg fort, den wir alle gemeinsam in der Geschäftsführung und mit unseren Mitarbeitern eingeschlagen haben. Wir müssen die Herausforderungen bewältigen, vor die uns Digitalisierung und Internationalisierung stellen und werden uns dabei auf die Chancen fokussieren ohne dabei die Nähe zu unseren Fans aufs Spiel zu setzen. Wir haben eine klare Strategie in allen Geschäftsbereichen und ein starkes Team aus Mitarbeitern, die motiviert sind, Werder weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf die nächsten Jahre."



Filbry verantwortet bei Werder den Geschäftsbereich Finanzen, Marketing und Management. Der gebürtige Münsteraner gehört zudem dem Präsidium des DFL e.V. (vormals Ligavorstand) seit Juni 2015 an sowie dem DFB-Vorstand. Zuvor war der Diplomkaufmann (MBA) seit 1995 für die adidas AG tätig, zuletzt als Vice President Global Football Sports Marketing.



