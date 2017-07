BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Linke im Europaparlament hat der Hamburger Polizei die grundlose Festnahme ihrer italienischen Abgeordneten Eleonora Forenza am Rande des G20-Gipfels vorgeworfen. "Eleonora beteiligte sich an einem friedlichen Protest und wurde mit 14 weiteren Personen ohne besonderen Grund festgenommen", erklärte die deutsche Linke-Fraktionschefin Gabi Zimmer. "Ich verurteile dieses Verhalten der Hamburger Polizei." Die Bundesregierung solle für Konsequenzen sorgen.

Forenza kam eigenen Angaben zufolge nach fünf Stunden am Samstag wieder frei. Auch sie kritisierte das Verhalten der Hamburger Polizei. Neben friedlichen Protesten hatte es am Rande des Treffens der 20 großen Wirtschaftsmächte am Wochenende massive Ausschreitungen gegeben. Die Polizei nahm Hunderte Menschen zeitweise in Gewahrsam./vsr/DP/stw

