München (ots) - Brennende Autos, Plünderungen und Gewalt überschatten den G20-Gipfel. War es ein Fehler, das Treffen der Mächtigen in Hamburg zu veranstalten? Mindestens 130 Millionen Euro soll der Gipfel kosten, mehr als 20.000 Polizisten waren im Einsatz - am Ende des Treffens stehen Kompromisse beim Thema Handel, keine Einigkeit herrscht dagegen im Streit mit den USA um den Klimaschutz. Steht der Aufwand im Verhältnis zu den Ergebnissen des G20-Gipfels?



Zu Gast bei Anne Will:



Peter Altmaier (CDU), Chef des Bundeskanzleramtes Olaf Scholz (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), Fraktionsvorsitzende im Bundestag Jan Reinecke, Hamburger Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter John Kornblum, ehemaliger US-Botschafter in Deutschland Georg Restle, Redaktionsleiter und Moderator von "Monitor"



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.de



Presseanfragen an Anne Will: Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.de



Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de