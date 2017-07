HAMBURG (dpa-AFX) - Die Polizei in Hamburg hat nach Darstellung von Innensenator Andy Grote nicht mit der Brutalität der Linksautonomen bei den Krawallen rund um den G20-Gipfel gerechnet. Man habe es mit "skrupellosen Gewaltakten von Kriminellen" zu tun gehabt, die man nicht vorhergesehen habe, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in Hamburg. Die drei Gipfeltage hätten den Einsatzkräften "alles, aber wirklich auch alles abverlangt". Grote betonte: "Das war ein gesamtdeutscher Polizeieinsatz." Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz (SPD) sagte: "Wir haben schlimme Bilder gesehen. Und diesen schlimmen Bildern liegen schlimme Taten zugrunde."/sk/DP/stw

