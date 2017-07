Das irakische Militär hat die faktische Hauptstadt des Islamischen Staates (IS) von den Extremisten befreit. Doch die Stadt ist zerstört, dort wohnt nur noch die Hälfte der Bevölkerung im Vergleich zu Vorkriegszeiten.

Die nordirakische Großstadt Mossul ist nach Regierungsangaben nach monatelangem Kampf vollständig von der Besetzung durch Extremisten des Islamischen Staates (IS) befreit worden. "Der Oberkommandierende der Streitkräfte, Ministerpräsident Haider al-Abadi, ist in der befreiten Stadt Mossul angekommen und hat den heldenhaften Kämpfern und dem irakischen Volk zu dem großen Sieg gratuliert", teilte die irakische Regierung am Sonntag mit. Mossul diente dem IS als faktische Hauptstadt im Irak.

Der US-Sonderbeauftragte für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...