Straubing (ots) - Auch für Mossul ist der Sieg über den IS nur eine Etappe. Jetzt muss es darum gehen, die Stadt wieder aufzubauen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Flüchtlinge zurückkehren können. Dafür sind unzählige Minen und Sprengfallen unschädlich zu machen. Die größere Herausforderung ist die politische: Die Unterdrückung der Sunniten durch die schiitische Mehrheit nach dem Sturz Saddam Husseins hat den Siegeszug des IS erst ermöglicht. Nun gilt es, die Sunniten an der Macht zu beteiligen. Nur dann gibt es eine Chance auf Frieden und wird sich die IS-Ideologie beseitigen lassen.



