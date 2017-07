US-Präsident Donald Trump möchte "konstruktiv" mit Russland zusammenarbeiten. In einer Reihe von Botschaften über den Kurznachrichtendienst Twitter kündigte Trump an, die Beziehungen zu Russland zu verbessern.

So könne es eine Zusammenarbeit im Bereich der Cyber-Abwehr geben, dies wurde umgehend von hochrangigen Republikanern kritisiert. Zudem habe der russische Präsident Putin während eines mehr als zweistündigen Gespräches am Rande des G20-Gipfels in Hamburg "vehement" eine Einmischung in die US-Wahlen 2016 bestritten. US-Außenminister Rex Tillerson rief Russland zu einem Kompromis im Ukraine-Streit auf: "Russland muss den ersten Schritt zu einer Deeskalation machen", sagte Tillerson am Sonntag.