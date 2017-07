Der Kollaps des Geldsystems ist unvermeidabar, aber nicht unverzüglich. In der Zwischenzeit träumen manche Marktteilnehmer von Zinserhöhungsphantasien, welche die Edelmetallpreise drücken. Info: Global debt has set a new record high of USD217 trillion (over 327% of GDP) in early 2017. - Angesichts neuer Rekord-Stände im globalen Schuldensumpf dürften Zinserhöhungen eher kurzfristiger Natur sein, weil diese einfach nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...