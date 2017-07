Bremen (ots) - Fünf Tage Breminale bedeuteten Festivalfeeling, Feiern und viel Musik in allen Facetten. Mehr geht kaum. Und doch findet der ein oder andere Besucher das Programm zu schwach, mag Künstler A oder B nicht. Es gibt diejenigen, denen die Preise zu hoch sind oder die Musik zu laut ist. Es sind subjektive Empfindungen, die nicht überdecken dürfen, wie friedlich, wie entspannt und ausgeglichen dieses Kulturspektakel am Osterdeich ist. Es gab, abgesehen von den bislang wenigen, eher üblichen Straftaten so gut wie keine negativen Meldungen. Nicht einmal das Wetter ließ Raum zum Meckern. Es war einfach zu gut. Warum das alles zu erwähnen ist? Weil es ungewöhnlich ist, in Zeiten wie diesen über die positiven Dinge zu sprechen. Die 220000 Deichsitzer und Konzertbesucher lieben ihre Breminale und unterstützen sie auch zum 30. Geburtstag mit dem Kauf von Festivalbändchen. Aber auch sie können ein Geschenk mitnehmen: Die tragende Stimmung an der Weser, den Geist, das positive Lebensgefühl und die tollen Momente in ihren Alltag transportieren. Breminale ist nur einmal im Jahr. Das Gefühl darf ein Jahr lang bleiben.



