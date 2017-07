Geht es nach Martin Schulz sollten G20-Gipfeltreffen in weltoffenen und demokratischen Städten sattfinden. Die geplante Zusammenkunft im saudi-arabischen Riad hält der SPD-Kanzlerkandidat nicht für sinnvoll.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hält ein G20-Gipfeltreffen nicht in jedem Staat für sinnvoll. Angebracht seien die Konferenzen der Staats- und Regierungschefs der 20 mächtigsten Industrie- und Schwellenländer in weltoffenen und demokratischen Städten wie Hamburg, sagte er am Sonntagabend im ZDF. Unverständnis zeigte er für den 2020 im saudi-arabischen Riad geplanten G20-Gipfel. "Dann ist es schon besser, ...

