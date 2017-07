Trump nennt sie die "Wolke", die über seine Präsidentschaft hängt, und meint damit die Russland-Affäre. Nun gibt es für ihn offenbar einen weiteren Grund zur Sorge: Das Treffen seines Sohns mit einer russischen Anwältin.

Ein Sohn von US-Präsident Donald Trump hat sich einem Pressebericht zufolge im Wahlkampf 2016 mit einer russischen Anwältin getroffen, die kompromittierende Informationen über Trumps demokratische Rivalin Hillary Clinton in Aussicht gestellt habe. Die "New York Times" berichtete am Sonntag unter Berufung auf drei Berater des US-Präsidialamts, die Anwältin habe Verbindungen zum russischen Präsidialamt gehabt. An dem Treffen hätten neben Donald Trump Jr. auch der Schwiegersohn des Präsidenten, Jared Kushner, und Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager Paul Manafort teilgenommen.

Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...