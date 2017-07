Metis® ist eine neue Generation Steinobst, die wieder für mehr Interesse in dieser Kategorie sorgen wird. In Kalifornien vom weltbekannten Pflanzenzüchter Glen Bradford entwickelt, vereint Metis® das beste einer Pflaume und einer Aprikose in sich - und das durch ganz natürliche Kreuzbestäubung. Foto Metis® Das Resultat ist eine festere, sehr...

Den vollständigen Artikel lesen ...