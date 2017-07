Australische Forscher haben die ersten verbesserten golden-orange-fleischigen Bananen entwickelt, die reich an Pro-Vitamin A sind. Die "biologisch verbesserten" Bananen wurden entwickelt, indem Gene von einer Bananensorte aus Papua-Neuguinea genommen wurden, die reich an Pro-Vitamin A sind, aber nur kleine Bündel an Früchten erzeugen, und kombinierten sie mit den...

Den vollständigen Artikel lesen ...