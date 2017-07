BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu G20:

"Warum aber muss ausgerechnet eine Metropole wie Hamburg die Kulisse bieten? Ein solcher Gipfel in einer Großstadt müsse vom urbanen Publikum doch als eine Zumutung, eine Machtdemonstration, eine Invasion wahrgenommen werden. Ganz falsch: Gerade in Großstädten sollen solche Gipfel stattfinden. Es ist mehr als eine Pointe für Akademieabende, dass sich der Begriff "Politik" historisch von "Polis" herleitet. Nichts gegen die Provinz. Aber die Städte sind große Labore, sind Orte des Fortschritts, der Erfindung. Auch des Streits, der produktiven Spannung. Es wäre verheerend, wenn es einigen Tausend militanten Nihilisten und einer ideenlosen Antiglobalisierungsbewegung gelänge, die großen Städte in No-go-Areas für die große Politik zu verwandeln."/yyzz/DP/stw

