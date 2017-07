FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu G20:

Wer sich mit Donald Trump, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan an den Tisch setzt, kann kaum auf großen Fortschritt hoffen. Bescheidene Ergebnisse aber machen solche Treffen nicht nutzlos, nur nötiger. Als früherer Außenminister weiß das Frank-Walter Steinmeier, weshalb der Bundespräsident zu der auch aus seiner Partei befeuerten Debatte, ob Hamburg ein geeigneter Ort für solche Gipfel sei, das Nötige gesagt hat. Wenn es eine Lehre aus den Krawallnächten gibt, dann die: Linke Gewalttäter sind nicht besser als rechte Gewalttäter. Gegen beide muss sich der Rechtsstaat konsequent wehren. Wer von Dächern Steinplatten auf Polizisten schmeißt, gehört nicht in autonome Rückzugsbiotope, sondern in den Knast./yyzz/DP/zb

